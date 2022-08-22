Анна Андрийчук довольно известный украинский модельер и бывшая супруга Алексея Завгороднего (Позитива). Девушка долгое время дружит с певицей Настей Каменских, которая до начала полномасштабного вторжения успела выехать в Испанию со своим мужем Потапом. Каменских вернулась в Украину, Потап – нет.

А вот Анна Андрийчук пребывает в родной стране и счастлива от этого. В своем Instagram она показала новые фотографии.

Модельер позировала в коротких шортах и кофте цвета хаки. В руках Анна держала плетенную корзину с овощами и зеленью.

«Когда ты дома», - написала экс-жена Позитива.

Фолловеры обратили внимание на стройные ноги подружки Насти Каменских.

«Супер фотка, красотка🔥👏», «Какие ножки», «Моя прекрасная сладкая девочка», - пишут в сети.

В комментарии к Анне пришел экс-ведущий шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков, он отметил, что Анна позирует не возле своего дома.

На что Андрийчук ответила: «А у себя меня никто б не сфокал».

«Не нужно было разводится», - написал Бедняков и пожелал Анне в скором времени найти своего «фотографа».

Ранее Анна Андрийчук призналась, что в первый раз в жизни закрылась от всех. От друзей, знакомых, от вас и даже от себя. Всему виной война.

«Невыносимая боль за каждого украинца. За землю нашу родную. За каждого ребенка, за материнские сердца и наших отважных защитников", - написала Анна.

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