Анна Андрийчук довольно известный украинский модельер и бывшая супруга Алексея Завгороднего (Позитива). Девушка долгое время дружит с певицей Настей Каменских, которая до начала полномасштабного вторжения успела выехать в Испанию со своим мужем Потапом. Каменских вернулась в Украину, Потап – нет.
А вот Анна Андрийчук пребывает в родной стране и счастлива от этого. В своем Instagram она показала новые фотографии.
Модельер позировала в коротких шортах и кофте цвета хаки. В руках Анна держала плетенную корзину с овощами и зеленью.
«Когда ты дома», - написала экс-жена Позитива.
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Фолловеры обратили внимание на стройные ноги подружки Насти Каменских.
«Супер фотка, красотка🔥👏», «Какие ножки», «Моя прекрасная сладкая девочка», - пишут в сети.
В комментарии к Анне пришел экс-ведущий шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков, он отметил, что Анна позирует не возле своего дома.
На что Андрийчук ответила: «А у себя меня никто б не сфокал».
«Не нужно было разводится», - написал Бедняков и пожелал Анне в скором времени найти своего «фотографа».
Ранее Анна Андрийчук призналась, что в первый раз в жизни закрылась от всех. От друзей, знакомых, от вас и даже от себя. Всему виной война.
«Невыносимая боль за каждого украинца. За землю нашу родную. За каждого ребенка, за материнские сердца и наших отважных защитников", - написала Анна.
Напомним, лучшая подруга Каменских и экс-жена Позитива неожиданно напомнила о себе
А еще Politeka писала, что лучшая подруга Каменских Андрийчук внезапно объявилась после долгой пропажи
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