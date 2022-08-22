Актриса Ганна Саліванчук нещодавно їздила з близькими та двома дітьми на відпочинок у Буковель, проте не вся їхня відпустка пройшла гладко. Її син отримав травму коліна та знадобилася термінова медична допомога. Тоді не знайшлося ні лікаря, ні нормальної лікарні.
Ганна проїхала сама близько 40 км до найближчого пункту надання медичної допомоги, однак і там обслуговування було огидним, медсестри не оформили під час дитини, а лікар почав залякувати більше, ніж пояснити процес лікування. У результаті артистці довелося шукати онлайн-консультації, щоби нормально вилікувати дитину.
«Ось такі мають бути хірурги, а не як у Яремчі» – зауважила Ганна після роботи лікарів уже вдома після відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, де детально розповіла про проблеми медичного обслуговування в курортах Карпат.
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"Будь ласка, Буковель, подумайте про те, що вам потрібні фахівці на місці, тому що це жах!!!! Добре, що у мене легка травма-а якщо щось серйозне", - наголосила артистка.
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