Актриса Анна Саливанчук не так давно ездила с близкими и двумя детьми на отдых в Буковель, однако не весь их отпуск прошел гладко. Ее сын получил травму колена и понадобилась срочная медицинская помощь. Тогда не нашлось ни врача, ни нормальной больницы.
Анна проехала сама около 40 км к ближайшему пункту оказания медицинской помощи, однако и там обслуживание было отвратительным, медсестры не оформили во время ребенка, а врач принялся запугивать больше, нежели объяснить процесс лечения. В итоге артистке пришлось искать онлайн-консультации, чтобы нормально вылечить ребенка.
«Вот такие должны быть хирурги, а не как в Яремче» - подметила Анна после работы врачей уже дома после отдыха.
На своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором подробно рассказала о проблемах медицинского обслуживания в курортах Карпат.
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"Пожалуйста, Буковель, подумайте о том, что вам нужны специалисты на месте, потому что это ужас!!!! Хорошо, что у меня легкая травма- а если что-то серьезное", - подчеркнула артистка.
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