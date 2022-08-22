Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи", шоумен та молодий батько Святослав Вакарчук, який спочатку війни активно гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу виконавець опублікував кадри зі свого концерту у Ризі та показав, як його там зустрічали.

На фотографіях можна побачити, що Вакарчук та "Океан Ельзи" зібрали багатотисячну залу у латвійській столиці та створив неймовірну атмосферу. А зустрічали український рок-гурт, судячи з фотографій, дуже тепло. Зала підспівувала Святославу в унісон, аплодувала і підсвічувала ліхтариками.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "Тисячі сердець в унісон! Дякую, Риго! Разом до перемоги!". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото музиканта і дякувати йому за цей концерт: "Чудові", "Це було так потужно! Велике спасибі", "Дякую!", "Дякую за 2,5 години драйву!", "Дякую! Було супер ", "Неймовірні. Дякую", "Україна понад усе", "Це було дивно, дякую велике", "Дякую за неймовірний вечір! Дякую!", "Дякую вам за вашу музику та щирість. Хоч я і не була на концерті, але впевнена, що виступ був незабутнім", "Дякую вам за такий неймовірний вечір! Все буде Україна!", "Дуже! Дякую! Все буде Україна".

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