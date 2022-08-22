Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы", шоумен и молодой отец Святослав Вакарчук, который сначала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз исполнитель опубликовал кадры со своего концерта в Риге и показал, как его там встречали.

На фотографиях можно увидеть, что Вакарчук и "Океан Эльзы" собрали многотысячный зал в латвийской столице и создал невероятную атмосферу. А встречали украинскую рок-группу, судя по фотографиям, очень тепло. Зал подпевал Святославу в унисон, аплодировал и подсвечивал фонариками.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Тысячи сердец в унисон! Спасибо, Рига! Итого к победе!". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото музыканта и благодарить его за этот концерт: "Великолепные", "Это было так мощно! Большое спасибо", "Спасибо!", "Спасибо за 2,5 часа драйва!", "Спасибо! Было супер", "Невероятные. Спасибо", "Украина превыше всего", "Это было умопомрачительно, спасибо большое", "Спасибо за невероятный вечер! Спасибо!", "Спасибо вам за вашу музыку и искренность. Хоть я и не была на концерте, но уверена, что выступление было незабываемым", "Спасибо вам за такой невероятный вечер! Все будет Украина!", "Очень! Спасибо! Все будет Украина".

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