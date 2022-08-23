Популярний ресторатор, шоумен, блогер та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який під час війни виявив надзвичайну проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу шеф-кухар поділився кадрами з готелю у Львові, де нещодавно відкрив свій новий ресторан.

На фото та відео, які показав Ектор, його можна побачити у розкішному готельному номері, він витончено позує на білих простирадлах величезного ліжка. Перед камерою ресторатор з'явився в одному білому халаті – на знімку він задумливо дивиться у вікно, а на відео захопився чимось у своєму телефоні.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповіла про цей готель і звернувся за порадою: "Львів у воєнний час... як завжди, чудовий. Я тепер там частенько буваю через мій BAO Casual. Де це я такий гарний сиджу? В найзатишнішому артготелі Львову, де кожен номер зі своїм неповторним дизайном та тематикою. Просто дуже кайфую від нього, лише там залишаюсь. Колись знайшов випадково в Інстаграм. Найбільш подобається в номері "Чарівний Сад", бо він нагадує мені мій NAM. Відчуваєш себе затишно тут, немає ефекту "пустого готелю", привітний перснал — все з душею. Точно рекомендую. Львівʼяни, а куди смачні деруни сходити поїсти? Пишіть".

Нагадаємо, "Три україночки": Лобода з сестрою та донькою захопили кадром із національною символікою.

Як повідомляла Politeka, "У мене болить": Дорофєєва зі сльозами на очах виконала гімн України у метро, ​​відео.

Також Politeka писала, що "Символ миру": Огневич у новому іміджі заінтригувала незвичайною прем'єрою до Дня Незалежності.