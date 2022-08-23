Популярный ресторатор, шоумен, блогер и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который во время войны проявил необычайную проукраинскую позицию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар поделился кадрами из отеля во Львове, где недавно открыл свой новый ресторан.

На фото и видео, которые показал Эктор, его можно увидеть в роскошном отельном номере, он изящно позирует на белых простынях огромной кровати. Перед камерой ресторатор появилась в одном белом халате – на снимке он задумчиво смотрит в окно, а на видео увлекся чем-то в своем телефоне.

В подписи к публикации Хименес-Браво рассказала об этом отеле и обратился за советом: "Львов в военное время... как всегда, великолепен. Я теперь там частенько бываю из-за моего BAO Casual. Где это я такой красивый сижу? В самом уютном артотеле Львова, где каждый номер со своим неповторимым дизайном и тематикой. Просто очень кайфую от него, только там остаюсь. Когда нашел случайно в Инстаграм. Больше всего нравится в номере "Волшебный Сад", потому что он напоминает мне мой NAM. Чувствуешь себя уютно здесь, нет эффекта "пустой гостиницы", приветливый персонал – все с душой. Точно рекомендую. Львовяне, а куда вкусные драники сходить поесть? Пишите".

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