Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук, яка зараз виступає під ім'ям AIDA, розмістила світлину з бекстейджу зйомок нового кліпу.
"Скоро...Чекаєте? #Ліхтар🤍", — максимально лаконічно підписала кадр Аїда. Судячи з тегу в описі, нова пісня отримала назву "Ліхтар".
Про що буде кліп поки залишається інтригою, але на опублікованому кадрі Аїда наводить красу, дивлячись у забруднене дзеркало на пошарпаній стіні. Оператор з камерою стоїть у неї за спиною.
Численні шанувальники в коментарях вже чекають на реліз, захоплюючись красою зірки "Х-фактора":
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"Дуууже😍";
"Люблю бачити твоє прекрасне обличчя";
"Готуєтеся до свого нового музичного проекту? З нетерпінням чекаю виходу"
"Ти все ще чудова Аїда. Очікую"
"Жорстка Желязна, а тут красива і ніжна жінка?!🌷";
"Напевно, буде гарний кліп та пісня".
Відзначимо, кілька днів тому Ніколайчук поділилася враженнями від своєї роботи.
"Я щаслива, що маю своє покликання. Справа всього життя - музика. Ідеї, які народжуються щохвилини… Наразі готую для вас новий реліз", — розповіла артистка.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.
Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.