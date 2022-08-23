Українська співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", продовжує підігрівати інтерес шанувальників до своєї нової роботи.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук, яка зараз виступає під ім'ям AIDA, розмістила світлину з бекстейджу зйомок нового кліпу.

"Скоро...Чекаєте? #Ліхтар🤍", — максимально лаконічно підписала кадр Аїда. Судячи з тегу в описі, нова пісня отримала назву "Ліхтар".

Про що буде кліп поки залишається інтригою, але на опублікованому кадрі Аїда наводить красу, дивлячись у забруднене дзеркало на пошарпаній стіні. Оператор з камерою стоїть у неї за спиною.

Численні шанувальники в коментарях вже чекають на реліз, захоплюючись красою зірки "Х-фактора":

"Дуууже😍";

"Люблю бачити твоє прекрасне обличчя";

"Готуєтеся до свого нового музичного проекту? З нетерпінням чекаю виходу"

"Ти все ще чудова Аїда. Очікую"

"Жорстка Желязна, а тут красива і ніжна жінка?!🌷";

"Напевно, буде гарний кліп та пісня".

Відзначимо, кілька днів тому Ніколайчук поділилася враженнями від своєї роботи.

"Я щаслива, що маю своє покликання. Справа всього життя - музика. Ідеї, які народжуються щохвилини… Наразі готую для вас новий реліз", — розповіла артистка.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

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