Украинская певица Аида Николайчук, прославившаяся благодаря победе в шоу "Х-фактор", продолжает подогревать интерес поклонников к своей новой работе.

В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук, которая сейчас выступает под именем AIDA, разместила фото с бекстейджа съемок нового клипа.

"Скоро...Ждете? #Ліхтар🤍", — максимально лаконично подписала кадр Аида. Судя по тегу в описании, новая песня получила название "Ліхтар".

О чем будет клип пока остается интригой, но на опубликованном кадре Аида прихорашивается, глядя в загрязненное зеркало на потрепанной стене. Оператор с камерой стоит у нее за спиной.

Многочисленные поклонники в комментариях уже ждут релиз, восхищаясь красотой звезды "Х-фактора":

"Очееень😍";

"Люблю видеть твое прекрасное лицо";

"Готовитесь к своему новому музыкальному проекту? С нетерпением жду выхода"

"Ты все еще отличная Аида. Ожидаю"

"Жесткая Железная, а здесь красивая и нежная женщина?!🌷";

"Наверное, будет хороший клип и песня".

Отметим, несколько дней назад Николайчук поделилась впечатлениями от своей работы.

"Я счастлива, что у меня есть свое призвание. Дело всей жизни - музыка. Идеи, которые рождаются ежеминутно… Сейчас готовлю для вас новый релиз", — рассказала артистка.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.