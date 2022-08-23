В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук, которая сейчас выступает под именем AIDA, разместила фото с бекстейджа съемок нового клипа.
"Скоро...Ждете? #Ліхтар🤍", — максимально лаконично подписала кадр Аида. Судя по тегу в описании, новая песня получила название "Ліхтар".
О чем будет клип пока остается интригой, но на опубликованном кадре Аида прихорашивается, глядя в загрязненное зеркало на потрепанной стене. Оператор с камерой стоит у нее за спиной.
Многочисленные поклонники в комментариях уже ждут релиз, восхищаясь красотой звезды "Х-фактора":
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"Очееень😍";
"Люблю видеть твое прекрасное лицо";
"Готовитесь к своему новому музыкальному проекту? С нетерпением жду выхода"
"Ты все еще отличная Аида. Ожидаю"
"Жесткая Железная, а здесь красивая и нежная женщина?!🌷";
"Наверное, будет хороший клип и песня".
Отметим, несколько дней назад Николайчук поделилась впечатлениями от своей работы.
"Я счастлива, что у меня есть свое призвание. Дело всей жизни - музыка. Идеи, которые рождаются ежеминутно… Сейчас готовлю для вас новый релиз", — рассказала артистка.
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.