На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження ефектно привітав шанувальників з Днем Державного прапора України.

"Сьогодні прапор України — символ нескореності. Символ волі, символ сонячної енергії, тепла, свободи та життя. І всі ті 45 тисяч свинособак, що ми щоранку бачимо у новинах, цьому підтвердження. Жовтий і блакитний тепер бачу скрізь: за вікном, на фото друзів, на обкладинках пісень, на блок-постах, продуктах, акаунтах та виступах світових зірок, а ще у того чоловіка з Німеччини, котрий щоденно робить свій ліфто-лук у кольорах свободи", — пише Хіменес-Браво.

Ектор наголосив, що хоч ми вже добилися, щоб про нас говорив і допомагав увесь світ, але зупинятися не можна.





"Вірю, зовсім скоро, жовтий і блакитний стануть символами перемоги та свободи", — додав суддя "Майстер Шеф".

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань, а також заховлюються світлиною Ектора та його громадянською позицією:

"Відразу видно, що Ти наш, українець";

"Ектор, ви більше Українець, ніж є деякі, що народились в Україні";

"Яке красиве фото 🥰З днем ​​прапора".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.