На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения эффектно поздравил поклонников с Днем Государственного флага Украины.

"Сегодня флаг Украины — символ непокоренности. Символ воли, символ солнечной энергии, тепла, свободы и жизни. И все те 45 тысяч свинособак, которых мы каждое утро видим в новостях, этому подтверждение. Желтый и голубой теперь вижу везде: за окном, на фото друзей, на обложках песен, на блок-постах, продуктах, аккаунтах и ​​выступлениях мировых звезд, а еще у того мужчины из Германии, который ежедневно делает свой лифто-лук в цветах свободы", — пишет Хименес-Браво.

Эктор подчеркнул, что хоть мы уже добились, чтобы о нас говорил и помогал весь мир, но останавливаться нельзя.





"Верю, совсем скоро, желтый и голубой станут символами победы и свободы", - добавил судья "Мастер Шеф".

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям, а также восхищаются фотографией Эктора и его гражданской позицией:

"Сразу видно, что Ты наш, украинец";

"Эктор, вы больше украинец, чем есть некоторые, что родились в Украине";

"Какое красивое фото 🥰С днем ​​флага".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.