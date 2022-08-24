Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" та молодий отець Святослав Вакарчук, нещодавно вирушив у тур із концертами для підтримки українців. Чоловік уже півроку займається допомогою для ЗСУ, влаштовує збори коштів та не раз інтригував виступами.

Цього разу Вакарчук сяяв на сцені в Ризі у простому образі без усього зайвого, але при цьому зміг підкорити українців. Емоцій виступу додало і просте оформлення сцени у різних тонах:

«Рига. Український вечір #HelpforUkrainetour #OE Дякуємо за підтримку 💙💛» - пише Вакарчук.

У мережі відреагували:

«Мурашки!; That був incredible! Tnx!! #ВсеБудеДобре #slavaukraine 🇱🇻🇺🇦; Щоразу до 💔; Дякуємо за чудовий вечір!❤; Справжній патріот 🙌❤️🔥людина з великої літери 👏; Спасибі❤️це було фантастично💙💛; Через екран до мурашок 😍; Улюблена пісня ❤️; Спасибі за концерт, неперевершено 🇺🇦🤗 це було неймовірно, до сліз 🥹🇺🇦❤️».

Раніше на сцені артист уже з'явився у кількох різних образах, зокрема на одному з фото його можна побачити з голим торсом. До речі, раніше українці вже захопилися мускулистим тілом та ідеальним пресом 47-річного Вакарчука.

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