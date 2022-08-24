Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" та молодий отець Святослав Вакарчук, нещодавно вирушив у тур із концертами для підтримки українців. Чоловік уже півроку займається допомогою для ЗСУ, влаштовує збори коштів та не раз інтригував виступами.
Цього разу Вакарчук сяяв на сцені в Ризі у простому образі без усього зайвого, але при цьому зміг підкорити українців. Емоцій виступу додало і просте оформлення сцени у різних тонах:
«Рига. Український вечір #HelpforUkrainetour #OE Дякуємо за підтримку 💙💛» - пише Вакарчук.
У мережі відреагували:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Важливий для окупантів міст злетів у повітря: ексклюзивні кадри, як це було
Колишня дружина Фагота з рф несподівано вийшла на зв'язок, вперше за 20 років: "Я вирішив її підколоти..."
"Не випадкова зустріч": Горбунов показав, кого побачив у київському метро, фото
НП сталася в родині ведучого "Холостяка" Решетніка, перші деталі та фото нещастя: "В нас..."
«Мурашки!; That був incredible! Tnx!! #ВсеБудеДобре #slavaukraine 🇱🇻🇺🇦; Щоразу до 💔; Дякуємо за чудовий вечір!❤; Справжній патріот 🙌❤️🔥людина з великої літери 👏; Спасибі❤️це було фантастично💙💛; Через екран до мурашок 😍; Улюблена пісня ❤️; Спасибі за концерт, неперевершено 🇺🇦🤗 це було неймовірно, до сліз 🥹🇺🇦❤️».
Раніше на сцені артист уже з'явився у кількох різних образах, зокрема на одному з фото його можна побачити з голим торсом. До речі, раніше українці вже захопилися мускулистим тілом та ідеальним пресом 47-річного Вакарчука.
Нагадаємо, "Доля подарувала": Онуфрійчук із "Танців з зірками" поділилася романтичними кадрами з чоловіком-мільйонером.
Як повідомляла Politeka "Я боявся, що…": Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів про вимушений переїзд і як будував життя з нуля.
Також Politeka писала, що "Як зворушливо": Дорофєєва здивувала незвичайним виконанням свого українського хіта, відео.