Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" и молодой отец Святослав Вакарчук, не так давно отправился в тур с концертами для поддержки украинцев. Мужчина уже полгода занимается помощью для ВСУ, устраивает сборы средств и не раз интриговал выступлениями.

В этот раз Вакарчук блистал на сцене в Риге в простом образе без всего лишнего, но при этом смог покорить украинцев. Эмоций выступлению добавило и простое оформление сцены в разных тонах:

«Рига. Украинский вечер #HelpforUkrainetour #OE Спасибо за поддержку 💙💛» - пишет Вакарчук.

В сети отреагировали:

«Мурашки!; That was incredible! Tnx!!!! #ВсеБудеХорошо #slavaukraine 🇱🇻🇺🇦; Каждый раз до 💔; Спасибо за отличный вечер!❤; Настоящий патриот 🙌❤️🔥человек с большой буквы 👏; Спасибо❤️это было фантастически💙💛; Через экран до мурашек 😍; Любимая песня ❤️; Спасибо за концерт, непревзойденно🇺🇦🤗 это было невероятно, до слез 🥹🇺🇦❤️».

Ранее на сцене артист уже появился в нескольких разных образах, в частности, на одном из фото его можно увидеть с голым торсом. К слову, ранее украинцы уже восхитились мускулистым телом и идеальным прессом 47-летнего Вакарчука.

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