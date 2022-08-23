Українська співачка Настя Каменських повернулася додому за півроку життя закордоном, при цьому її чоловік не повернувся до Києва. Сама артистка намагається всіма способами привернути до себе увагу і розповідає про те, як треба жити, як вона тепер виступає і різні дрібниці.

Цього разу Каменських заговорила про догляд за шкірою та назвала бренди, якими омолоджується. Як відомо, співачка неодноразово заявляла, що проти уколів краси і вона віддає перевагу більше домашнім маскам або пілінгам, а також спеціальному догляду. Також зірка заявила, що й філери їй не потрібні.

У короткому ролику Каменських без макіяжу показала себе поблизу камери і похвалилася сяючим виглядом. Також не забула вона продемонструвати доглядові засоби.

Втім, далеко не завжди прагнення Каменських засвітитися на зустрічах українці оцінюють позитивно. Всю критику зі сторінок в Інстаграм вона видаляє, особливо питання чоловіка.

«Всі справжні герої ❤; Молодець плачу і дивлюся Україна 🇺🇦 наша найкраща ❤️; Настя, дякую вам 🙌; згадала, що без підтримки не зможе; Де чоловік?; а що з мімікою? Досить перегравати; Через 6 місяців з'явилася, а Потап де? А в Миколаївську та Харківську область колись?».

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