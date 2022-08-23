Украинская певица Настя Каменских вернулась домой спустя полгода жизни заграницей, при этом ее супруг не вернулся в Киев. Сама артистка старается всеми способами привлечь к себе внимание и рассказывает о том, как надо жить, как она теперь выступает и самые разные мелочи.
В этот раз Каменских заговорила про уход за кожей и назвала бренды, которыми омолаживается. Как известно, певица не раз заявляла, что против уколов красоты и она предпочитает больше домашние маски или пилинги, а также специальный уход. Также звезда заявила, что и филлеры ей не нужны.
В коротком ролике Каменских без макияжа показала себя вблизи перед камерой и похвасталась сияющим видом. Также не забыла она продемонстрировать уходовые средства.
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Впрочем, далеко не всегда рвение Каменских засветиться на встрех встречах украинцы оценивают положительно. Всю критику из страниц в Инстаграм она удаляет, в особенности вопросы о муже.
«Все настоящие герои❤; Молодец плачу и смотрю Украина 🇺🇦 наша самая лучшая ❤️; Настя, спасибо вам 🙌; вспомнила, что без поддержки не сможет; Где муж?; а что с мимикой? Хватит переигрывать; Через 6 месяцев явилась, а Потап где?; А в Николаевскую и Харьковскую область когда?».
Напомним, Каменских в компании мамы похвасталась новой песней и разочаровала украинцев
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