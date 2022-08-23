Як повідомляє Politeka.net, 23 серпня в Україні відзначають День прапора, присвячений одному із трьох державних символів нашої країни. Для кожного з нас синьо-жовтий прапор став символом свободи, гідності, сили та опору.

Учасниця проекту "Танці зі зірками" та танцівниця Ілона Гвоздєва також не залишила свято без уваги і на свій манер привітала з Днем прапора співвітчизників в Інстаграм.

"Вітаю з Днем державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним, мирним та блакитним, а врожай щедрим та багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі та наповнює душу патріотизмом, силою та прагненням до світлого майбутнього. Бережіть себе та вірте в нашу перемогу", – нагадала Ілона Гвоздєва.

До свого посту вона опублікувала кілька знімків. Зокрема, Ілона Гвоздєва позувала у полі квітучих соняшників – ще одним важливим українським символом Сонця, праці та достатку, сили та благополуччя.

Крім того, на фото також з'явилася її дочка Валерія, яка вразила схожістю зі своєю мамою - вона буквально її маленька копія. Про що часто пишуть користувачі мережі під знімками із зірковою мамою та її маленькою донечкою.

Нагадаємо, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" похвалилася, як треба балувати себе кожній жінці.

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла, як відзначала день народження і що робив її чоловік.

Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" з дочкою вразила танцем.