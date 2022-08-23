Хореограф Илона Гвоздева позировала в поле цветущих подсолнухов, а ее дочь Валерия на детских качелях.

Как сообщает Politeka.net, 23 августа в Украине отмечают День флага, посвященный одному из трех государственных символов нашей страны. Для каждого из нас сине-желтый флаг стал символом свободы, достоинства, силы и сопротивления.

Участница проекта "Танці з зірками" и танцовщица Илона Гвоздева также не оставила праздник без внимания и на свой манер поздравила с Днем флага соотечественников в Инстаграм.

"Поздравляю с Днем государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным, мирным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом, силой и стремлением к светлому будущему. Берегите себя и верьте в нашу победу", – напомнила Илона Гвоздева.

К своему посту она опубликовала несколько снимков. В частности, Илона Гвоздева позировала в поле цветущих подсолнухов - еще одним важным украинским символом Солнца, труда и изобилия, силы и благополучия.

Кроме того, на фото также появилась ее дочь Валерия, которая поразила схожестью со своей мамой - она буквально ее маленькая копия. О чем часто пишут пользователи сети под снимками со звездной мамой и ее маленькой дочуркой.

Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась, как надо баловать себя каждой женщине.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, как отмечала день рождения и что делал ее муж.

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" с дочерью впечатлила танцем.