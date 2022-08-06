Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця та зірка "Танців з зірками", де їй вдалося здобути перемогу. Після початку війни Ілона поїхала з України з дітьми, вирушивши до Італії. Там знаменитість пробула деякий час, а нещодавно вирішила повернутися назад, возз'єднавшись з чоловіком. Гвоздьова в інтерв'ю зазначала, що її чоловік досить ревнива людина. У пари є двоє дітей – дочка Валерія та син Домінік. Гвоздєва також активно веде сторінку в Тікток, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Гвоздьова поділилася кадрами із дочкою, показавши танець. Наприкінці ролика разом з Веронікою Ілона продемонстрували розтяжку, піднявши ногу вгору, вражаючи своєю працьовитістю.

"Дочка дає мамі майстер-клас", - написала Гвоздьова у ролику.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Народила собі копію", "Вау", "Вогонь".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила резким перевоплощением, фото

А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" мовою танцю звернулася до деяких артистів

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" у прозорому вбранні захопила пластичністю.