Популярна українська співачка Надя Дорофєєва повернулася додому нещодавно, але відразу ж поспішила відвідати кілька важливих заходів, розповісти про своє життя та заявила про вихід нових та інтригуючих композицій. У Тік-Тоці артистка показала коротенький уривок із українськомовною піснею.

Артистка з'явилася у ролику у білому костюмі з оригінальним принтом. Немов у фарбі дівчина чуттєво виконує уривок, дозволяючи шанувальникам побачити незвичний анонс.

Як бере душу. Надюша, ви як завжди на висоті 🔥❤️; Ваааау! Чекаємо з нетерпінням! 😍🔥; Чекаємо!! Впевнені це буде розрив 😍💘; чекаємо знову на шедевр від Наді❤️💋; неймовірно… пісня супер ❤; Я не можу знайти слова, щоб описати те, що я відчуваю, коли я слухаю тебе...🥰💔; Мені вже подобається 😍; це дуже дуже красиво 🥰; З якого часу сльози солодкі, а не солоні? 😳; Такі солодкі сльози… 🤭💔 чекаємо» - пишуть у мережі.

Артистка написала багато пісень, але випускає їх поступово, намагається робити різні акценти. А нещодавно також переклала одну з композицій рідною мовою.

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