Популярная украинская певица Надя Дорофеева вернулась домой не так давно, но сразу же поспешила посетить несколько важных мероприятий, рассказать о своей жизни и заявила о выходе новых и интригующих композиций. В Тик-Токе артистка показала коротенький отрывок с украинскоязычной песней.

Артистка появилась в ролике в белом костюме с оригинальным принтом. Словно в краске, девушка чувственно исполняет отрывок, позволяя поклонникам увидеть непривычный анонс.

«Как берет душу. Надюша, вы как всегда на высоте🔥❤️; Ваааау! Ждем с нетерпением! 😍🔥; Ждем!! Уверены это будет разрыв 😍💘; ждем снова шедевр от Нади❤️💋; невероятно… песня супер ❤; Я не могу найти слова, чтобы описать то, что я чувствую, когда слушаю тебя...🥰💔; Мне уже нравится 😍; это очень очень красиво🥰; С каких пор слезы сладкие, а не соленые? 😳; Такие сладкие слезы… 🤭💔 ждем» - пишут в сети.

Артистка написала множество песен, но выпускает их постепенно, старается делать разные акценты. А недавно также перевела одну из композиций на родой язык.

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