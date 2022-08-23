На своїй сторінці в Instagram 47-річний артист емоційно привітав шанувальників з Днем Державного прапора України.

"За останній час я побував в багатьох країнах Європи і скрізь зустрічаю наш синьо-жовтий прапор. Він на музеях і урядових установах, в авто і на будинках людей. Сьогодні наш прапор - це не лише прояв підтримки. Наш Прапор став символом свободи, мужності і сили для багатьох людей із різних країн!", — наголосив Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" також показав ефектний кадр, де на сцені гордо тримає український стяг.

"Ми відчуваємо ці кольори серцем. Люди вільного світу через нього віддають шану тим, хто захищає свободу, хто просто зараз творить історію сміливості і мужності, а наш прапор - символом незламності. Сьогодні наш Прапор гордо майорить над світом вільних", — додав співак.

Шанувальники в коментарях долучаються до привітань, а також навели слова Володимира Зеленського під час урочистої церемонії підняття Державного прапора в Києві.

"Синьо-жовтий прапор України знов замайорить там, де його дім, там, де він має бути по праву: в усіх тимчасово окупованих містах та селах України", — сказав президент.

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