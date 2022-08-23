На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив спокусливу відеонарізку приготування різних страв: і м'ясних, і хлібо-булочних, і десертів. Кадрами Клопотенко вирішив поділитися на ніч, роздражнивши апетит у підписників.

Шанувальниці в коментарях не стримують емоцій:

"Це взагалі законно таке на ніч показувати 🤤";

"Євген, я від вашого відео їсти в 12.30 год. ночі захотіла 😮🔥 Скажіть, де знайти собі чоловіка з такими кулінарними талантами, як у вас? 😍";

"Яка краса! Смакота, о диво! Хочу😉";

"Євген, як так можна, дуже складно відірватися від ваших рецептів, все так смачно";

"Дякую Вам від щирого сердця! Все що я спробувала , то була пожежа";

"Євген, Ви мене надихнули😋".

Також Клопотенко розповів, де українці можуть знайти його рецепти: у нього є власний ютуб-канал, а також сайт, де можна через пошук вбити інгредієнт, з якого треба щось приготувати, і отримати купу варіантів.

"Це я роблю все, щоб ви завжди знали, що приготувати. Щоб просто, зрозуміло, доступно, точно смачно і у більшості - про Україну", — розповів "Майстер Шеф".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.