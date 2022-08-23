На своей странице в Instagram 47-летний артист эмоционально поздравил поклонников с Днем Государственного флага Украины.

"За последнее время я побывал во многих странах Европы и везде встречаю наш сине-желтый флаг. Он на музеях и правительственных учреждениях, в авто и на домах людей. Сегодня наше знамя - это не только проявление поддержки. Наш Флаг стал символом свободы, мужества и силы для многих людей из разных стран!", - подчеркнул Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" также показал эффектный кадр, где на сцене гордо держит украинский флаг.

"Мы чувствуем эти цвета сердцем. Люди свободного мира через него чтят тех, кто защищает свободу, кто прямо сейчас творит историю смелости и мужества, а наше знамя - символом несгибаемости. Сегодня наше Знамя гордо развевается над миром свободных", - добавил певец.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям, а также привели слова Владимира Зеленского во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага в Киеве.

"Сине-желтый флаг Украины снова будет развеваться там, где его дом, там, где он должен быть по праву: во всех временно оккупированных городах и селах Украины", — сказал президент.

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