На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеонарізку, де змішалися кадри, на яких вона кружляє зі своїми синами — Глібом та Микитою, а також відео історичних для незалежної України моментів. Саліванчук також зачитала зворушлий вірш про український стяг.
"Цього року свято відзначається в умовах повномасштабного вторгення у нашій країні та попри війну, ми не забуваємо про наші державні свята та символи. Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю,щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні🙏", — пише Ганна.
Актриса наголосила, що кожен українець має пам'ятати історію нашої країни та проносити її через покоління.
"Війна в нашій Україні довела ще раз,що ми сильний народ,сильна нація - сильної країни!❤️", — додала Саліванчук.
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Шанувальники в коментаря доєднуються до привітань:
"Яке гарне ❤️ яскраве відео";
"Дуже гарні слова, до мурашок";
"Нас не перемогти, бо ми є сила! Зі святом всіх Нас, Українців".
На публікацію відреагувала й колега Саліванчук, акторка Наталка Денисенко.
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