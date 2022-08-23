Телеведуча Катя Осадча, яка виховує двох маленьких синів від Юрія Горбунова, показала рідкісне фото зі своїм старшим сином Іллею та розповіла, чим він займається.

Ілля Поліщук народився у вересні 2002 року у шлюбі Катерини Осадчої та політика Олега Поліщука. Ведуча на своїй сторінці в Instagram вирішила привітати шанувальників з Днем Державного прапора України та водночас розкрити дещо про свого старшого сина.

"Цей День прапора особливий. Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапору нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам’ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки вбираються в вже улюблені кольори на нашу підтримку, ну а ми скрізь бачимо прапор", — пише Осадча.

На фото Катерина з сином позує в парних футболках "Я без тебе як синій без жовтого" та "Я без тебе як жовтий без синього".

Телеведуча наголосила, що сьогодні не тільки наше свято, адже День нашого прапора тепер з нами відзначає весь світ, адже в кожному куточку світу від Нової Зеландіі до Гренландії жовто-синій — це символ свободи, боротьби і сили духу народу.

Аби випередити всі незручні питання, Осадча сама розповіла, чим займається її син.

"Ілля не воює, вивчає IT і вже боронить країну на цьому фронті", — заявила Катя.

"Нас стали впізнавати за кольорами прапора в усьому світі і висловлювати підтримку 🙏🏻Ми сильна нація з міцним духом і freedom blue та energizing yellow тому ще одне підтвердження!", — додала зірка.

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