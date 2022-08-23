Популярна українська співачка та колишня підопічна Монатика Ліда Лі, яка була учасницею "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася знімками фотосесії для модного глянцю Vogue.

Як виявилося, це була не просто фотосесія для глянцю, а невелика екскурсія улюбленими місцями Ліди у Києві. На знімках співачка позує у кількох незвичайних образах з українськими мотивами, які наголошують на її природній красі та жіночності.

"Багата і славна історія та неймовірно мальовнича природа подарували Україні безліч неймовірних місць. Іноді здається, їх так багато, що неможливо щось виділити. Втім, кожен з нас знаходить для себе ті самі, особливі та милі серцю локації, куди хочеться повертатися знову і знову, тому що вони наповнюють, надихають, дарують відчуття того, що ти там, де маєш бути", - йдеться у підписі до публікації.

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Ліди Лі, засипаючи її компліментами: "Яка краса", "Буду чекати на розповідь!", "Це дуже красиво!", "Гарно", "Як красиво", "Неймовірно красива зйомка!", " Боже, яка краса", "Красуня", "Як красиво".

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