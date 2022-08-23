Актори "Квартал 95", "Жіночого кварталу" та відомий українські виконавці Олег Скрипка, Сергій Танчинець, Pianoбой та інші записали відео, в якому анонсували особливий концерт "Вечірнього кварталу". Цей виступ артисти приурочили до Дня Незалежності України. Ролик опублікували у соцмережах студії "Квартал 95".

У ролику Євген Кошовий, Юрій Великий, Настя Оруджова, Юрій Ткач, Катя Нікітіна, Таня Песик, Олександра Машлятіна по черзі розповіли про цей концерт та розкрили подробиці. У своєму зверненні зірки "Квартал 95" підбадьорили українців та розповіли, що гумор та музика дуже важливі у цей непростий час.

У підписі до публікації йдеться: "Гумор і пісня – це теж наша зброя! Це те, що рятує всіх нас у цей непростий для нашої країни час. До Дня Незалежності України актори Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу об'єдналися та підготували особливий концерт для підняття настрою та бойового духу нашим захисникам, захисникам та всім українцям… Сміємося – значить, перемагаємо… Не пропустіть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу" – 23 серпня о 21:00 у телемарафоні "Єдиних новин".

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