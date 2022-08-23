Популярная украинская певица и бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая была участницей "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась снимками из фотосессии для модного глянца Vogue.

Как оказалось, это была не просто фотосессия для глянца, а небольшая экскурсия по любимых местах Лиды в Киеве. На снимках певица позирует в нескольких необычных образах с украинским мотивами, которые подчеркивают ее естественную красоту и женственность.

"Богатая и славная история и невероятно живописная природа подарили Украине множество невероятных мест. Иногда кажется, их так много, что невозможно что-либо выделить. Впрочем, каждый из нас находит для себя те самые, особенные и милые сердцу локации, куда хочется возвращаться снова и снова, потому что они наполняют, вдохновляют, дарят ощущение того, что ты там, где должен быть", - говорится в подписи к публикации.

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Лиды Ли, засыпая ее комплиментами: "Какая красота", "Буду ждать рассказ!", "Это очень красиво!", "Красиво", "Как красиво", "Невероятно красивая съемка!", "Боже, какая красота", "Красотка", "Как красиво".

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