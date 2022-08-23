Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка полюбилася глядачам як ведуча ранкового шоу на телеканалі "Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала відео та зізналася, що тепер офіційно звільнилася.

Як відомо, нещодавно телеканал "Україна" вирішили закрити, відповідно до всіх працівників довелося звільняти. Серед тих, хто пішов з телеканалу, виявилася і Лілія, яка багато років вела "Ранок з Україною". У ролику, який вона опублікувала у мережі, Лілія показала, що вона у чудовому настрої. За словами телезірки, вона написала заяву про звільнення та випила улюблене лавандове латте біля офісу телеканалу.

"Заява написана, з каналом "Україна" – попрощалася, чашечка латте з лавандовим сиропом в кафе поряд за традицією випита! Із зони комфорту вийшла… Знаю, що попереду – багато цікавого! Бо "кожен фініш – то по суті старт" чи "одні двері зачинилися - інші відчиняться", і ще з десяток мотивуючих афоризмів! Але ні: що все на краще, я просто відчуваю! А інтуїція мене ніколи ще не підводила! Що ж - побачимо!", - Поділилася Ребрик.

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