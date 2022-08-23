Популярний український виконавець Макс Барських, який з перших днів війни звернув свою діяльність у росії та повернувся до України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист зачарував новим фото з прогулянки Києвом та поділився своїми спостереженнями.

На новій фотографії Макс знято у величній позі, він стоїть на вулиці у центрі української столиці. Перед камерою виконавець з'явився у темних штанах та стильній футболці-поло, яка оголила його татуювання.

У підписі до публікації Барських поділився своїми спостереженнями про столицю: "Київ змінюється на очах. Гуляючи центральними вулицями, бачу такі різні особи з різних міст: втомлені, мрійливі, але при всьому очі світяться. У них горить надія та віра! Я приєднуюсь до цим відчуттям. Вірю, сподіваюся і знаю, що за нами правда, а значить, і перемога.

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Макса: "Красавчик Макс! Слава Україні!", "Все буде Україна", "Улюблений Макс", "Дуже красивий", "Талант і душа", "Україна переможе і стане сильнішим, вже стає" , "Фото неймовірне", "Красавчик", "Любимо тебе", "Такий став дорослий, чоловік. Справжній чоловік", "Чудовий український".

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