Бізнесвумен і продюсерка Ірина Горова показала, як виріс її син від репера Олексія Потапенка (Потапа).

Зірковий батько 13-річного Андрія Потапенка з початку повномасштабного вторгнення рф живе за кордоном і не збирається їхати назад до Києва. Потап ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.

Ірина Горова разом із сином зараз у Києві. На своїй сторінці в Instagram продюсерка привітала шанувальників з Днем Державного прапора України. Вона розмістила світлину, на якій разом із сином на Майдані Незалежності в Києві тримає український стяг.

"Він має всього 2 кольори, але які у поєднанні вміщають у собі всю нашу Незалежну, Вільну, Сильну Україну. Він - втілення всіх самих теплих і світлих почуттів, що ми відчуваємо до своєї держави, у якій ми живемо і за якою ми сумуємо, знаходячись не поряд💔", — пише Горова.

"І бажаю кожному українцю, дивлячись вгору, бачити тільки чисте мирне українське небо на тлі якого вільно майорить символ нашого дому", — наголосила Ірина.

На новому фото видно, наскільки високим та статним юнаком росте молодший Потапенко. Світлину одразу ж оцінила донька Ірини від першого шлюбу Наташа Горова, залишивши під постом "😍😍😍😍😍".

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