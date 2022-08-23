Бизнесвумен и продюсер Ирина Горовая показала, как вырос ее сын от рэпера Алексея Потапенко (Потапа).

Звездный отец 13-летнего Андрея Потапенко с начала полномасштабного вторжения рф живет за границей и не собирается ехать обратно в Киев. Потап игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует поклонников, которые задают ему подобные вопросы.

Ирина Горовая вместе с сыном сейчас в Киеве. На своей странице в Instagram продюсер поздравила поклонников с Днем Государственного флага Украины. Она разместила фотографию, на которой вместе с сыном на Майдане Независимости в Киеве держит украинский флаг.

"Он имеет всего 2 цвета, но которые в сочетании вмещают в себя всю нашу Независимую, Свободную, Сильную Украину. Он - воплощение всех самых теплых и светлых чувств, которые мы испытываем к своему государству, в котором мы живем и по которому мы скучаем, находясь не рядом", — пишет Горовая.

"И желаю каждому украинцу, глядя вверх, видеть только чистое мирное украинское небо, на фоне которого свободно развевается символ нашего дома", — подчеркнула Ирина.

На новом фото видно, насколько высоким и статным молодым человеком растет младший Потапенко. Фотографию сразу же оценила дочь Ирины от первого брака Наташа Горовая, оставив под постом "😍😍😍😍😍".

Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбудоражил украинок "провокационным" видео.

Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.