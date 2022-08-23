Українська співачка Джамала постала перед камерою у синьому яскравому костюмі - штанях та піджаку асиметричного крою.

Як повідомляє Politeka.net, 23 серпня українці відзначають День Державного прапора. Сьогодні Україна відзначить без масових заходів через загрозу нових ударів росії по українських містах. Українська співачка Джамала не змогла пройти повз цю подію та залишила привітання.

Вона зазначила, що сьогодні українці несуть свій прапор як скарб, а напад росії лише помножив його цінність.

"Вже півроку українці щодня доводять, наскільки їм не байдуже, під яким прапором жити. А наші друзі з-за кордону, спостерігаючи цю боротьбу, починають ставитися до нашого прапора з такою самою повагою, як до власного. Сьогодні прапор України майорить по всьому світу. Але найбільше у світі українці чекають, коли він повернеться на всі тимчасово окуповані території", - написала Джамала.

Джамала постала перед камерою у синьому яскравому костюмі – штанах та піджаку асиметричного крою. Родзинкою образу стала золотиста деталь, яка була пришита попереду піджака. Крім того, образ співачка доповнила вінком із сухих пучків пшениці та мінімалістичними прикрасами.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".



