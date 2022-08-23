Как сообщает Politeka.net, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Сегодняшний день Украина отметит без массовых мероприятий из-за угрозы новых ударов рф по украинским городам. Украинская певица Джамала не смогла пройти мимо этого события и оставила поздравление.

Она отметила, что сегодня украинцы несут свой флаг, как сокровище, а нападение россии только умножило его ценность.

"Уже полгода украинцы каждый день доказывают, насколько им не все равно, под каким знаменем жить. А наши друзья из-за границы, наблюдая эту борьбу, начинают относиться к нашему флагу с таким же уважением, как к собственному. Сегодня флаг Украины развевается по всему миру. Но больше всего в мире украинцы ждут, когда он вернется на все временно оккупированные территории", - написала Джамала.

Джамала предстала перед камерой в синем ярком костюме - брюках и пиджаке ассиметрического кроя. Изюминкой образа стала золотистая деталь, которая была пришита спереди пиджака. Кроме того, образ певица дополнила венком из сухих пучков пшеницы и минималистическими украшениями.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".



