Популярна українська співачка Ганна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні знімки з нової фотосесії з мамою та бабусею.

На нових фотографіях Анна та її рідні постали у незвичайних ошатних образах, із укладаннями та яскравим макіяжем. Вони мило позують на камеру, а сама співачка, начебто поринула в дитинство – вона лежить на колінах бабусі і на одному зі знімків навіть пустила сльозу.

У підписі до публікації Трінчер написала: "І скільки б куль не летіло в спину – тільки в цих обіймах мені спокійно та затишно…". Розчулені шанувальники відразу почали коментувати нові фото на сторінці артистки, засипаючи їх компліментами: "Які красиві", "Навіть красива родина", "Слова в саме серце", "Найбільше закоханий у бабусю, яке волосся, яке очі, яка ну просто нереальна красуня", "Дуже зворушливо", "Просто немає слів, дуже красиві", "Ці дівчатка доказ того, які українки красиві", "Такі милі", "Такі красиві", "Три покоління прекрасних жінок".

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