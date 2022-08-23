Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина, часто радует поклонников новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные снимки из новой фотосессии с мамой и бабушкой.

На новых фотографиях Анна и ее родные предстали в необычных нарядных образах, с укладками и ярким макияжем. Они мило позируют на камеру, а сама певица, как будто окунулась в детство – она лежит на коленях бабушки и на одном из снимков даже пустила слезу.

В подписи к публикации Тринчер написала: "И сколько бы пуль не летело в спину – только в этих объятиях мне спокойно и уютно…". Растроганные поклонники тут же принялись комментировать новые фото на странице артистки, засыпая их комплиментами: "Какие красивые", "Даже красивая семья", "Слова в самое сердце", "Больше всего влюблен в бабушку, какие волосы, какие глаза, которая ну просто нереальная красавица", "Очень трогательно", "Просто нет слов, очень красивые", "Эти девочки доказательство того, какие украиночки красивые", "Такие милые", "Такие красивые", "Три поколения прекрасных женщин".

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