Популярний український комік та шоумен Андрій Рибак, який був учасником шоу "Холостячка", де боровся за серце актриси Ксенії Мішиної, нарешті одружився. Обранкою знаменитості стала дівчина на ім'я Аліна, з якою комік продовжував стосунки під час реаліті-шоу і через це Мішина його й вигнала у підсумку.

У своєму Instagram Рибак опублікував фото та відео з урочистостей, які пройшли на даху пентхауса в Києві, і куди запросили найближчих.

Серед присутніх на весіллі були учасники першого та другого сезонів "Холостячки" Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата. Вів урочисту подію колега Рибака Андрій Чорновіл.

"Найкращий день! Найкраща дружина!" – коротко прокоментував одне з відео зі свого весілля Рибак.

Шанувальники у коментарях під весільними фото та відео пари почали вітати молодят, та писати багато теплих слів та побажань: "Щастя вам, дуже гарна і приємна пара, аж світитеся!", "Супер, вітаю", "Ви дуже круті, милі, самодостатні ! Будьте кохані, щасливі, успішні і миру вам!", "Які ви класні. Будьте щасливі разом", "Вітаю", "Вітання, ви класні", "Вітаю, безмежного кохання та щастя", "Мої вітання. Будьте щасливі разом !", "Такі милі, любові вам безмежної, і розуміння".

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