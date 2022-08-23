Популярный украинский комик и шоумен Андрей Рыбак, который был участником шоу "Холостячка", где боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной, наконец женился. Избранницей знаменитости стала девушка по имени Алина, с которой комик продолжал отношения во время реалити-шоу и из-за этого Мишина его и выгнала в итоге.
В своем Instagram Рыбак опубликовал фото и видео с торжества, которое прошло на крыше пентхауса в Киеве, и куда пригласили самых близких.
Среди присутствовавших на свадьбе были участники первого и второго сезонов "Холостячки" Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. Вел торжественное событие коллега Рыбака, Андрей Чорновил.
"Лучший день! Лучшая жена!" – коротк прокомментировал одно из видео со своей свадьбы Рыбак.
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Поклонники в комментариях под свадебными фото и видео пары начали поздравлять молодоженов, и писать много теплых слов и пожеланий: "Счастья вам, очень красивая и приятная пара, аж светитесь!", "Супер, поздравляю", "Вы очень крутые, милые, самодостаточные! Будьте любимы, счастливы, успешны и мира вам!", "Какие вы классные. Будьте счастливы вместе", "Поздравляю", "Поздравления, вы классные", "Поздравляю, безграничной любви и счастья", "Мои поздравления. Будьте счастливы вместе!", "Такие милые, любви вам безграничной, и понимания".
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