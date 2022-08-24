Популярна українська актриса головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка після життя та роботи за кордоном нещодавно повернулася в Україну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео із сином Платоном та привітала з Днем державного прапора.

У ролику Ксенія разом із Платоном сидить на підлозі біля вікна та читають український вірш, і виглядають дуже зворушливо. Перед камерою актриса з'явилася в синьому домашньому халаті, її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Мішина написала: "З днем ​​Прапора, Україно! Живи". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео на сторінці зірки: "Зачаровує, ви прекрасні", "Дуже зворушливо", "Як красиво", "Неймовірно. Мурашки по шкірі", "Як це красиво, мурашки побігли", " Неймовірні", "Аж мурашки по тілу. Чудове виконання", "Це дуже красиво і мило", "Це так ніжно і красиво", "Як же красиво", "Дуже красиво, щиро, проникливо!", "Як же красиво" , "Казкові".

Нагадаємо, "Все на краще": Лілія Ребрик написала заяву про звільнення з телеканалу "Україна".

Як повідомляла Politeka, "Гуляючи вулицями…": Макс Барських розповів, як змінився Київ з початку війни.

Також Politeka писала, що "Це те, що рятує": артисти "Квартал 95" підготували особливий концерт до Дня Незалежності, відео.