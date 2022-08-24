Популярная украинская актриса главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая после жизни и работы за границей, недавно вернулась в Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео с сыном Платоном, и поздравила с Днем государственного флага.

В ролике Ксения вместе с Платоном сидит на полу у окна и читают украинский стих, и выглядят очень трогательно. Перед камерой актриса появилась в синем домашнем халате, ее волосы распущены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Мишина написала: "С днем Знамени, Украина! Живи". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео на странице звезды: "Завораживает, вы прекрасны", "Очень трогательно", "Как красиво", "Невероятно. Мурашки по коже", "Как это красиво, мурашки побежали", "Невероятные", "Аж мурашки по телу. Великолепное исполнение", "Это очень красиво и мило", "Это так нежно и красиво", "Как же красиво", "Очень красиво, искренне, проникновенно!", "Как же красиво", "Сказочные".

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