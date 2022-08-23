На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, що з тих пір, як він у 2006 році поїхав працювати в Німеччину та взяв із собою прапор України, український стяг був із ним щоразу, коли він їхав за межі батьківщини.

"Діставав, коли хотів показати оточуючим, що я - українець. У мене були прапор, вишиванка і українська мова. Цього було достатньо, щоб заявити про себе. Потім до цих елементів доєднався борщ. Це те, чим я пишаюся, і те, що є частиною мого україновідчуття", — пояснює Клопотенко.

Євген також похизувався, який патріотичний мерч він вигадав. Зірковий шеф показав яскраве фото, на якому позує в жовтій футболці на тлі блакитного неба.

"2022 рік, зробив собі жовту футболку з транскрипцією борщу. І кожного разу, коли я стою на фоні неба, я є Україною", — розповів "Майстер Шеф".

"Тут не потрібні додаткові слова, щоб сказати про свої почуття. Бо справжнє - воно просте. Мої кольори - синій та жовтий. У мене є прапор, вишиванка, українська мова і борщ. Я українець, і я цим пишаюся. І пишаюся тим, що зі мною ще 40 мільйонів відчувають так само. Це є наша сила", — наголосив Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

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