На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, что с тех пор как он в 2006 году уехал работать в Германию и взял с собой флаг Украины, украинский флаг был с ним всякий раз, когда он ехал за пределы родины.

"Доставал, когда хотел показать окружающим, что я - украинец. У меня были флаг, вышиванка и украинский язык. Этого было достаточно, чтобы заявить о себе. Затем к этим элементам присоединился борщ. Это то, чем я горжусь, и то, что является частью моего украиноощущения", - объясняет Клопотенко.

Евгений также похвастался, какой патриотический мерч он придумал. Звездный шеф показал яркое фото, на котором позирует в желтой футболке на фоне голубого неба.

"2022 год сделал себе желтую футболку с транскрипцией борща. И каждый раз, когда я стою на фоне неба, я являюсь Украиной", — рассказал "Мастер Шеф".

"Здесь не нужны дополнительные слова, чтобы сказать о своих чувствах. Потому что настоящее - оно простое. Мои цвета - синий и желтый. У меня есть флаг, вышиванка, украинский язык и борщ. Я украинец, и я этим горжусь. И горжусь тем, что со мной еще 40 миллионов чувствуют так же. Это наша сила", — подчеркнул Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

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