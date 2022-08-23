На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила серію патріотичних фото з чоловіком, старшою донькою та молодшими дітьми-двійнятами.
Олена та продюсер Сергій Кравець одружилися у 2002 році. Пара виховує трьох дітей - 19-річну Машу та двійнят Ваню та Катю, які з'явилися на світ у серпні 2016 року.
Зірка "Квартал 95" привітала шанувальників із Днем Державного прапора України, тому й фото підібрала відповідні. На одному з кадрів Маша стоїть, загорнута у державний стяг, на іншому — маленькі Ваня та Катя також закуталися в прапор. Ще на одному фото Сергій Кравець, який захоплюється автоперегонами, позує на тлі синьо-жовтої машини, на якій видніється його ім'я.
Також Олена показала фото, де вони разом з чоловіком прийшли на футбольний матч. На трибуні стадіона артистка сиділа в темних окулярах та з прапором України на голові.
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"Твої кольори завжди супроводжували найважливіші події в житті країни. І в моєму… З твоїм днем, мій герой! Вітаю всіх, чиє серце сьогодні теж жовто-блакитне!", — написала Кравець.
Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "Найкращі кольори назавжди💛💙", "Зі святом ! Як на вас дітки схожі!", "Красиві дуже".
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.