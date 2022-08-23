На своей странице в Instagram артистка разместила серию патриотических фото с мужем, старшей дочерью и младшими детьми-двойняшками.

Елена и продюсер Сергей Кравец поженились в 2002 году. Пара воспитывает троих детей - 19-летнюю Машу и близнецов Ваню и Катю, появившихся на свет в августе 2016 года.

Звезда "Квартал 95" поздравила поклонников с Днем Государственного флага Украины, поэтому фото подобрала соответствующие. На одном из кадров Маша стоит, завернутая в государственный флаг, на другом — маленькие Ваня и Катя тоже укутались во флаг. Еще на одном фото Сергей Кравец, увлекающийся автогонками, позирует на фоне сине-желтой машины, на которой виднеется его имя.

Также Елена показала фото, где они вместе с мужем пришли на футбольный матч. На трибуне стадиона артистка сидела в темных очках и с флагом Украины на голове.

"Твои цвета всегда сопровождали самые важные события в жизни страны. И в моей… С твоим днем, мой герой! Поздравляю всех, чье сердце сегодня тоже желто-голубое!", - написала Кравец.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Лучшие цвета навсегда💛💙", "С праздником! Как на вас детки похожи!", "Красивые очень".

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.