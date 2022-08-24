Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина вирушила на відпочинок з дитиною перед школою та показала, як балує Платона. Вона виховує сина одна, тому намагається приділяти йому якнайбільше уваги та сил.

На цей раз Ксенія показала, як за тиждень до школи її дитина всіляко упирається і протестує проти навчального процесу. За час канікул Платон розслабився, тож до сліз не хоче знову йти вчитися.

«Ой, я не можу! Не хоче йти до школи вчитися! Хоче все життя гуляти! У нас пряма трагедія… а у вас діти люблять вчитися?» – пише Ксенія.

Як відомо, артистка одна виховує свого сина Платона і займається його культурною освітою. Хлопчик багато навчається, ходить на додаткові заняття, що його цікавлять, і нерідко вражає милим спілкуванням з мамою.

«Так-так, сам за кермом. Катає мене тут, дивіться, який уже дорослий» - похвалилася Ксенія під новими кадрами.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.