Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина отправилась на отдых с ребенком перед школой и показала, как балует Платона. Она воспитывает сына одна, поэтому старается уделять ему как можно больше внимания и сил.

В этот раз Ксения показала, как за неделю до школы ее ребенок всячески упирается и протестует против учебного процесса. За время каникул Платон расслабился, поэтому до слез не хочет снова идти учиться.

«Ой я не могу! Не хочет идти в школу учиться! Хочет всю жизнь гулять! У нас прям трагедия… а у вас дети любят учиться?» - пишет Ксения.

Как известно, артистка одна воспитывает своего сына Платона и занимается его культурным просвещением. Мальчик много учится, ходит на интересующие его дополнительные занятия и нередко впечатляет милым общением с мамой.

«Да-да, сам за рулем. Катает меня тут, смотрите, какой уже взрослый» - похвасталась Ксения под новыми кадрами.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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