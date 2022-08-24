Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина отправилась на отдых с ребенком перед школой и показала, как балует Платона. Она воспитывает сына одна, поэтому старается уделять ему как можно больше внимания и сил.
В этот раз Ксения показала, как за неделю до школы ее ребенок всячески упирается и протестует против учебного процесса. За время каникул Платон расслабился, поэтому до слез не хочет снова идти учиться.
«Ой я не могу! Не хочет идти в школу учиться! Хочет всю жизнь гулять! У нас прям трагедия… а у вас дети любят учиться?» - пишет Ксения.
Как известно, артистка одна воспитывает своего сына Платона и занимается его культурным просвещением. Мальчик много учится, ходит на интересующие его дополнительные занятия и нередко впечатляет милым общением с мамой.
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«Да-да, сам за рулем. Катает меня тут, смотрите, какой уже взрослый» - похвасталась Ксения под новыми кадрами.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
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