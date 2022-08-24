Дженніфер Лопес та її коханий Бен Аффлек зіграли друге весілля для близьких із особливим розмахом. Спеціально для більшої інтриги Дженніфер після свята вирішила розповісти про це трохи докладніше.
Так, цього разу Лопес в Інстаграм опублікувала перше весільне фото, зроблене під час церемонії, що проходила у маєтку її чоловіка, американського актора Бена Аффлека.
Оскільки триденне святкування весілля вже в минулому, а офіційних фото наречених для Vogue досі немає, Лопес пішла на випередження: Перший погляд на моє весілля вже є на нашому сайті! – заявила артистка.
«Ой не терпиться побачити ❤️; ніколи не підводить; Ідеальний день; Найкращий день ❤️; досконалість дитини; Найідеальніша наречена у найідеальніший день 🤍🤍🤍; Це був найкрасивіший весільний малюк ❤️❤️. Такий щасливий; Така класна 😍; Ти була найідеальнішою нареченою 😍».
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Серед почесних гостей можна побачити актора Метта Деймона з дружиною Лусіаною Баррозу, режисера Кевіна Сміта, актора Джейсона Мьюза, діти Дженніфер та діти Аффлека також були присутні.
Яскраве свято відбулося у маєтку Аффлека в Райсборо, штат Джорджія. Локацію урочисто прикрасили з безліччю квітів, декорацій та стрічок.
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