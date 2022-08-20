Дженнифер Лопес является не только популярной певицей, актрисой и продюсером, но еще и владелицей косметического бренда. Для того, чтобы правильно приподнести рекламу своих уходовых средств, 53-летняя звезда подчеркивает: она владеет многими секретами красоты.

Именно поэтому каждый выход в свет Лопес планирует зарание и подбирает самые разные наряды известных брендов.

Певицу заметили в Саванне (штат Джорджия), где она совершала предсвадебные покупки в сопровождении детей. Для выхода в свет звезда выбирала серый укороченый льняной топ с тонкими бретельками, а также подобрала широкие льняные брюки из такого же материала с удобной резинкой на талии и более насыщенного цвета. Дополнили лук босоножки на массивной платформе и высоком каблуке.

Свои волосы она собрала в тугой пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Ранее Дженнифер Лопес в дизайнерском платье засветилась перед празднованием дня рождения Бена Аффека. С артистом она сыграла тайную свадьбу совсем недавно, но вызвала бурную реакцию и продолжает удивлять поклонников.

Знаменитость для выхода в свет выбрала сверкающее полупрозрачное платье Gucci с вышивкой и белым воротником, а также дополнила образ туфлями и сумкой Valentino.

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