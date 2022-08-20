Дженнифер Лопес является не только популярной певицей, актрисой и продюсером, но еще и владелицей косметического бренда. Для того, чтобы правильно приподнести рекламу своих уходовых средств, 53-летняя звезда подчеркивает: она владеет многими секретами красоты.
Именно поэтому каждый выход в свет Лопес планирует зарание и подбирает самые разные наряды известных брендов.
Певицу заметили в Саванне (штат Джорджия), где она совершала предсвадебные покупки в сопровождении детей. Для выхода в свет звезда выбирала серый укороченый льняной топ с тонкими бретельками, а также подобрала широкие льняные брюки из такого же материала с удобной резинкой на талии и более насыщенного цвета. Дополнили лук босоножки на массивной платформе и высоком каблуке.
Свои волосы она собрала в тугой пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Это повод для радости: стало известно о грандиозном проиграше путина в Украине и на Западе
"Крымский мост не засосет, но потрепать сможет": после взрывов в Крыму заметили опасное явление
"Вапще не хочется уезжать": Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
Ранее Дженнифер Лопес в дизайнерском платье засветилась перед празднованием дня рождения Бена Аффека. С артистом она сыграла тайную свадьбу совсем недавно, но вызвала бурную реакцию и продолжает удивлять поклонников.
Знаменитость для выхода в свет выбрала сверкающее полупрозрачное платье Gucci с вышивкой и белым воротником, а также дополнила образ туфлями и сумкой Valentino.
Напомним, "Быть полезной для своей страны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о своем вкладе в победу.
Как сообщала Politeka, "Никто не может быть готов": Дорофеева поддержала украинцев во время войны важными советами.
Также Politeka писала, что "Вот прям берете…": Клопотенко из "Мастер Шеф" показал, как нужно "малосолить" огурцы.