Дженнифер Лопес отметила свадьбу с Беном Аффлеком в ночной часовне вместе с другими пара и устроила тайную церемонию без каких-либо фотографов. Пара решила обойтись скромным вечером для себя, поэтому теперь Лопес с гордостью блистает на шоу и дает различные интервью.

В этот раз Лопес решила высказаться о том, с чего начать свой путь к идеальной внешности. 53-летняя знаменитость подметила некоторые пункты.

«Верно. Если вы хотите измениться внешнее, вы должны сначала измениться внутреннее. Вы должны изменить внимание своих мыслей, потому что то, что вы думаете, напрямую влияет на то, как вы себя чувствуете, а то, как вы себя чувствуете, напрямую влияет на то, как реагирует ваше тело.

А то, как реакции вашего тела напрямую влияет на то, как вы себя ведете, и то, как вы ведете себя, определяет, кто вы есть. и что вы испытываете в жизни» - высказалась Дженнифер.

Свой косметический бренд Лопес продвигает больше года, а теперь решила похвастатьсят акже интересными косметическими идеями для ухода за лицом.

«Ночной must-have для Lo… Клинически доказано, что средство мягко отшелушивает, улучшает текстуру и обновляет кожу, пока вы спите 💤. Беги, а не ходи, чтобы получить ночной уход за лицом в бутылке» - похвасталась Лопес.

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