53-летняя Дженнифер поделилась первым кадром из своей долгожданной свадьбы с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек сыграли вторую свадьбу для близких с особенным размахом. Специально для большей интриги Дженнифер после праздника решила рассказать об этом немного подробнее.

Так, в этот раз Лопес в Инстаграм опубликовала первое свадебное фото, сделанное во время церемонии, которая проходила в имении ее мужа, американского актера Бена Аффлека.

Поскольку трехдневное празднование свадьбы уже в прошлом, а официальных фото невест для Vogue до сих пор нет, Лопес пошла на опережение: «Первый взгляд на мою свадьбу уже есть на нашем сайте!» - заявила артистка.

«Ой не терпится увидеть ❤️; никогда не подводит; Идеальный день; Самый лучший день ❤️; совершенство детка; Самая идеальная невеста в самый идеальный день 🤍🤍🤍; Это был самый красивый свадебный малыш ❤️❤️. Так счастлив; Такая классная 😍; Ты была самой идеальной невестой 😍».

Среди почетных гостей можно заметить актера Мэтта Дэймона с женой Лусианой Баррозу, режиссера Кевина Смита, актера Джейсона Мьюза, дети Дженнифер и дети Аффлека также присутствовали.

Яркий праздник прошел в имении Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. Локацию торжественно украсили с множеством цветов, декораций и лент.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.